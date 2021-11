Angegriffen & geschlagen: Zwei körperliche Übergriffe in Neuburg am Wochenende

Mit der Faust ins Gesicht geschlagen, von einer Gruppe attackiert: Mehrere Personen in Neuburg sind am Wochenende von anderen körperlich angegriffen worden.

Zwei körperliche Übergriffe haben sich in der Nacht zu Allerheiligen in Neuburg ereignet. Wie die Polizei berichtet, schlug eine unbekannte Person aus bislang ungeklärten Gründen gegen 0.40 Uhr zunächst in der Oskar-Wittmann-Straße einem 26-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Der Mann hatte sich dort im Außenbereich eines Nachtlokales aufgehalten und stürzte durch den Schlag zu Boden. Er musste den weiteren Angaben zufolge mit leichten Verletzungen im Rettungswagen behandelt werden.

Gruppe attackiert drei Personen in Schrannenstraße in Neuburg

Wenig später, gegen 2.40 Uhr, griff eine größere Gruppe um etwa sieben bis zehn Personen eine kleinere Gruppen von Menschen zwischen 25 und 30 Jahren in der Schrannenstraße an. Ein Geschädigter wurde dabei laut Polizei zu Boden gestoßen, wodurch er sich leicht an der Hand verletzte. Eine weitere Person erlitt durch die Schläge und Tritte ebenfalls leichte Verletzungen im Gesicht. Die Polizei stellte zwei vermeintliche Tatverdächtige im Alter von 18 Jahren vor Ort, die anderen flüchteten. Alle Beteiligten waren alkoholisiert.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen beider Vorfälle, sich telefonisch bei den Beamten unter 08431/6711-0 zu melden. (nr)