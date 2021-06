Neuburg

Auch Neuburg digital ganz nah bei der Truppe

Als Beitrag für den Tag der Bundeswehr flogen Eurofighter vom Taktischen Luftwaffengeschwader 74 in Neuburg einen Einsatz auf dem Truppenübungsplatz Munster in Niedersachsen.

Von Manfred Dittenhofer

Eigentlich wollte das Taktische Luftwaffengeschwader seinen 60. Geburtstag im Rahmen eines Tages der Bundeswehr feiern. Der fiel allerdings der Pandemie zum Opfer. Als Ersatz dafür organisierte die deutsche Bundeswehr diesen Informationstag in digitaler Form. Am Samstag konnten alle Interessierte auf Youtube eine Reise durch die Streitkräfte unternehmen und hautnah bei ganz unterschiedlichen Einsatz- und Unterstützungseinheiten dabei sein. Das Neuburger Geschwader war mit seinen Eurofightern natürlich eines der Akteure.

