Neuburg

22.07.2021

B 16: Die Südpark-Schleife in Neuburg kommt Jahre zu spät

Viele Scheren am Band: Mit einem symbolischen Akt eröffneten die Beteiligten, darunter MdB Reinhard Brandl, Oberbürgermeister Bernhard Gmehling und Baudirektor Stefan Blauth, am Donnerstag offiziell die neue Südpark-Zufahrt in Neuburg.

Plus Das „größte Infrastrukturprojekt der Stadt“ kostet 8,4 Millionen Euro. Doch dies ist bei weitem nicht das letzte Projekt an der B 16. Was sich bei der Bundesstraße bei Neuburg noch tun wird.

Von Winfried Rein

Der Verkehr am Neuburger Südpark und auf der B 16 läuft problemlos. Die neue Schleife mit Unterführung ist als „eine der größten Infrastrukturmaßnahmen der Stadt“ (OB Bernhard Gmehling) am Donnerstag offiziell eröffnet worden.

