Neuburg

vor 47 Min.

Beim Autohaus Prüller in Neuburg gingen elf rote Audis an prominente Gesichter

Knallrot und das gleich elfmal. Die TTs von Audi sind ein Hingucker. Beim Autohaus Prüller in Neuburg wurden die außergewöhnlichen Fahrzeuge nun an ihre neuen Besitzer übergeben.

Plus Elf Freunde, elf Audi und ein Weltmeister-Duo sind zum Stelldichein im Autohaus Prüller in Neuburg zusammengekommen. Übergeben wurden außergewöhnliche Sportwagen an prominente Gäste.

Von Manfred Dittenhofer

Die Zahl elf hat im Fußball eine besondere Bedeutung. Aber nicht nur dort. Auch so mancher Motorsportfan verbindet mit dieser Zahl ganz besonderen Erinnerungen. Vor allem Fans von Walter Röhrl und Christian Geistdörfer werden mit der elf etwas anzufangen wissen. Elf Jahre lang sind die beiden als Team von Rallye-Erfolg zu Rallye-Erfolg gespurtet. Und wurden in dieser Zeit zwei Mal Rallye-Weltmeister. Martin Kauderer aus Schrobenhausen ist nicht nur ein großer Fan der Rennfahrer-Legenden Walter Röhrl und Christian Geistdörfer. Mit Walter Röhrl verbindet ihn auch eine Freundschaft. Und so reifte in Kauderer die Idee von elf roten Audi TT RS. Am Samstag wurden die elf Sondermodelle an ihre Besitzer übergeben. Und die Übergabe vollzogen dann auch stilecht die beiden Rallye-Legenden Röhrl und Geistdörfer persönlich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen