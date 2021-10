Beleidigender Brief am Friedhof in Ried gefunden: Wer hat ihn verfasst?

Ein Brief mit massiven Beleidigungen ist am Friedhof im Neuburger Stadtteil Ried gefunden worden. Jetzt sucht die Polizei nach den verantwortlichen Personen.

Eine Zeugin fand laut Polizeibericht am Mittwoch zwischen 16 und 17 Uhr an einer Grabstelle im Neuburger Friedhof in Ried einen Brief, in dem Angehörige massiv beleidigt und verleumdet werden.

Nachdem die Betroffenen den Brief erhalten hatten, erstatteten sie Anzeige bei der Polizei. Da es keine Hinweise zu den verfassenden Personen des Briefes gibt, bittet die Polizei Neuburg um Hinweise unter der Rufnummer 08431/6711-0. (nr)