Neuburg

vor 48 Min.

Besuch in Neuburg: Was Bischof Bertram Meier von Frauen im Priesterberuf hält

Bischof Bertram Meier zieht mit Dekan Werner Dippel, Stadtpfarrer Herbert Kohler (rechts) und den Ministranten in die Neuburger Heilig-Geist-Kirche ein.

Plus Bischof Bertram Meier besucht zu Pfingsten Neuburg und begeistert seine Zuhörer. Er will die Kirche öffnen und verlangt einen neuen Kurs nach Corona.

Von Winfried Rein

„Alte Liebe rostet nicht.“ Unter diesem Motto stand der Besuch des Augsburger Bischofs Bertram Meier in Neuburg. Es war am Wochenende das „Highlight“ in der Stadt. Dabei hatte der Sonntagmorgen den Eindruck vermittelt, als würde Pfingsten heuer ins Wasser fallen.

