Betrunkener fährt mit zwei platten Reifen durch Neuburg

Ein 23-Jähriger fährt am frühen Mittwochmorgen durch Neuburg. Dabei stellt die Polizei gleich zwei Probleme fest.

Mit zwei platten Reifen an seinem Auto unterwegs war am frühen Mittwochmorgen gegen 2 Uhr ein 23-jähriger Mann aus dem Landkreis Donau-Ries, als ihn die Polizei in der Münchener Straße in Neuburg zur Kontrolle anhielt.

Neuburg: Polizei kontrolliert betrunkenen Autofahrer mit zwei platten Reifen

Dabei wurde laut Polizei Alkoholgeruch festgestellt, ein Test ergab einen Wert von 1,56 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt, er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. (nr)