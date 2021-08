Bundestagswahl: Diese Politiker aus der Region kämpfen um ein Direktmandat

Plus Elf Kandidatinnen und Kandidaten aus dem Wahlkreis Ingolstadt kämpfen bei der Bundestagswahl am 26. September um ein Direktmandat. Wer die einzelnen Personen sind.

Reinhard Brandl ist bereits seit 2009 Mitglied im deutschen Bundestag – und das will er auch nach der Wahl am 26. September bleiben. Doch der Kandidat um das Direktmandat des Wahlkreises 216 ( Ingolstadt, Kreis Eichstätt, nördlicher Kreis Neuburg-Schrobenhausen) bekommt Konkurrenz. Gegen zehn weitere Kandidatinnen und Kandidaten muss er sich durchsetzen. Die Auswahl im Überblick: