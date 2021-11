Corona-Ausbruch im BRK-Seniorenzentrum in Neuburg

Plus 30 Bewohnerinnen und Bewohner sowie Angestellte der Senioreneinrichtung im Neuburger Schwalbanger haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Die Krankheitsverläufe sind bislang mild.

Sie gehören zu den vulnerabelsten Gruppen in der Bevölkerung und waren damit auch unter den Ersten, die Anfang des Jahres gegen das Corona-Virus geimpft wurden. Nun hat der Schutz nachgelassen, die Durchbrüche nehmen zu und die Infektionszahlen steigen rasant. Im BRK-Seniorenzentrum in Neuburg ist es nun genau zu diesen Impfdurchbrüchen gekommen. Insgesamt 30 Bewohnerinnen und Bewohner sowie Angestellte wurden positiv getestet. BRK-Kreisgeschäftsführer Anton Gutmann gibt allerdings vorsichtige Entwarnung: „Die Verläufe sind bislang Gott sei Dank mild.“