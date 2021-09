Das hat das neue Programm der Neuburger VHS zu bieten

Plus Das neue Kursprogramm der Neuburger Vhs liegt vor. Auf über 200 Seiten bietet es für jeden Geschmack die richtigen Angebote.

Die vergangenen beiden Semester waren geprägt von Ausfällen und von Kursstreichungen. Für diesen Herbst und Winter aber startet die Vhs Neuburg durch. Das Programmheft für das Wintersemester hat nicht nur 40 Seiten mehr und damit über 200 Seiten, sondern bietet vor allem viele neue Kurse. Das Programm reicht von Nachhaltigkeit, Gesundheit, Kunst und Kultur bis hin zu handwerklichen Fähigkeiten und Sprachkursen. Und ein Teil davon wird auch online angeboten. Wie zum Beispiel das überregionale Angebot „vhs wissen live“. In dem digitalen Wissenschaftsprogramm, erstmals in Neuburg angeboten, referieren namhafte Experten aus Wissenschaft und Gesellschaft online zu einem breiten Themenspektrum.