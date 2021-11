Debatte um nicht geimpfte Ärzte in Neuburg: "Müssen Verantwortung übernehmen"

Ein Bericht der Neuburger Rundschau über nicht geimpfte Ärzte in Neuburg löst Debatten aus. Nun schließt sich der Zahnarzt-Obmann der Kritik an.

In dieser Woche berichtete die Neuburger Rundschau über Ärzte in Neuburg, die Patientinnen und Patienten behandeln, obwohl sie nicht gegen Covid-19 geimpft sind (lesen Sie hier mehr dazu). „Das halte ich nicht für vertretbar“, sagte Uli Kurutz, Sprecher der Hausärzte und Hausärztinnen im Landkreis. Dieser Meinung schließt sich nun auch Dr. Michael Schmiz, Obmann der Zahnärzte Neuburg/Schrobenhausen, an. „Selbstverständlich müssen Zahnärzte und Ärzte als Freiberufler die Verantwortung für das soziale System, in dem wir leben, und die Verantwortung für ihre Mitarbeiter vollständig übernehmen“, schreibt Schmiz in einer Pressemitteilung. „Dazu gehört auch, sich im Zuge von Impfaktionen in einer Pandemie verantwortungsvoll zu verhalten.“

Allerdings dürfe es nicht sein, dass Personen, die aus persönlichen und gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden wollen, auch wenn es in ihrer eigenen Verantwortung liegt, nicht behandelt werden, so Schmiz. „Die Meinungsfreiheit des Einzelnen bleibt auch in diesem Fall unberührt.“ Die Zahnärztinnen und Zahnärzte seien sich der Verantwortung für die Bevölkerung völlig bewusst und hätten deswegen immer noch Corona-Schwerpunkzentren eingerichtet, die unabhängig vom Beschwerdebild für alle Corona-Patienten, egal welcher Couleur, geöffnet sind, heißt es. (nr)

