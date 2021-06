EM: Weniger Public Viewing im Raum Neuburg als in den Vorjahren

Viele Gastronomen im Raum Neuburg bieten bei der EM kein Public Viewing an. Warum sich Betreiber dagegen entscheiden und wer den gemeinsamen Fußballabend ermöglicht.

Egal ob Fußball-Fan oder nicht, wenn die Nationalmannschaft in den großen Wettbewerben auf den Rasen läuft, verfällt Deutschland gerne mal ins Fußballfieber. Kurz vor der Europameisterschaft sieht das in diesem Jahr im Raum Neuburg aber ein bisschen anders aus. Die etwas gehemmte Stimmung merkt man auch bei den Gastronomen, die in diesem Jahr beim Public Viewing deutlich zurückhaltender sind, als zu den vergangenen Meisterschaften.

Noch bei der Weltmeisterschaft 2018 konnte jeder Fußballfan an zahlreichen Ecken und Enden der Stadt in den Spielgenuss kommen. Die rege Gastronomieszene war auch der ausschlaggebende Grund, warum seitens der Stadt kein Public Viewing organisiert wurde. „Wir wollten diese Dynamik nicht untergraben“, sagt Pressesprecher Bernhard Mahler. Das Konzept vieler kleiner Standorte, an denen die Menschen sich vor den jeweiligen Fernsehern und Leinwänden versammelten, sei reizvoller gewesen, als einen großen Platz in der Stadt zum Fußballschauen zu nutzen. Immer mal wieder habe man über die Möglichkeit nachgedacht, die Gastronomen hätten aber mit großem Engagement stets eigene Events organisiert, wodurch das Eingreifen der Stadt nie notwendig war.

Stadt Neuburg organisiert kein Public Viewing

Ob sich dieses Fußballfieber auch bei dieser Europameisterschaft wieder in Neuburg und Umgebung ausbreiten wird, bleibt fraglich. Nur vereinzelt planen Gastronomen, den Fernseher aufzubauen, viele haben sich diesmal dagegen entschieden, teils auch pandemiebedingt.

Als einer der wenigen wird Stefan Lenz, Betreiber des Gasthaus Brucklachner in Burgheim, im Neuburger Umland die Spiele live übertragen. „Wir haben das zum ersten Mal zur Heim-WM 2006 angeboten und seitdem ist das Public Viewing bei uns Tradition“, sagt der Wirt. In seinem Biergarten finden gut 100 Gäste Platz. Wer sich entscheidet, bei dem Burgheimer Wirt die deutsche Nationalmannschaft anzufeuern, kommt sogar in den Genuss zweier Bildflächen. Auf drei mal vier Metern werden die Spiele tagsüber gezeigt, ab 21 Uhr schaltet Lenz zusätzlich den Beamer für die große Giebelwand an. Wenn dann zu späterer Stunde die Lichtverhältnisse ein scharfes Bild ermöglichen, können die Gäste des Brucklachner jeden Spielzug auf einer Fläche von acht mal acht Metern genauestens unter die Lupe nehmen – doppeltes Sehvergnügen also.

Rund 100 Fußballbegeisterte sind im Brucklachner in Burgheim erlaubt

In kleinerer Größe, aber dafür mitten im Zentrum Neuburgs können sich Fußballbegeisterte beim Gasthaus Pfafflinger treffen. Betreiber Anis Chaalali wird dann an der Hütte neben seinen Biergarten-Plätzen einen Fernseher anbringen, auf dem alle Spiele übertragen werden.

Einige Gastronomen, die beispielsweise 2018 noch das gemeinsame Fußballevent mitorganisiert haben, so wie Zeitlos-Betreiberin Michaela Enzersberger, halten sich bei dieser Europameisterschaft lieber im Hintergrund. Man habe kein Gerät zur Übertragung und der Aufwand lohne sich in diesem Jahr nicht, vor allem weil durch die Hygienevorschriften die zugelassene Gästezahl deutlich beschränkt ist.

Für Gastronomen auf dem Land lohnt sich das Public Viewing oft nicht

Auch Familie Dünstl vom Rödenhof baut keine Leinwand für die Europameisterschaft auf. Stattdessen haben sich die Betreiber Gerichte für eine EM-Karte überlegt, auf der jeder Fußballfan unter anderem zwischen der „Rote-Karte-Feuerwurst“ oder dem „Blutgrätschen-Burger“ wählen kann. Die Entscheidung gegen das Public Viewing begründet Familie Dünstl mit der abgeschiedenen Lage. „Die meisten Leute gehen in die Stadt oder schauen gleich zuhause. Für uns hat sich der Mehraufwand die letzten Male nicht gelohnt.“

Diese Begründung nennen auch viele Gastronomen im Neuburger Umkreis, beispielsweise bei Biergärten in Karlshuld oder Joshofen. So wird diese „Pandemie-EM“ wohl vermehrt im heimischen Wohnzimmer stattfinden – ganz coronakonform im kleinen Rahmen.

Lesen Sie auch: