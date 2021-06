Endgültig grünes Licht für den Campus in Neuburg

Das Bayerische Wissenschaftsministerium genehmigt jetzt mit Finanz- und Bauministerium den Projektantrag. Für die ersten beiden Studiengänge in Neuburg im Wintersemester kann man sich noch einschreiben. Welche Studiengänge zur Premiere angeboten werden.

Der Aufbau des Außenstandortes Neuburg der Technischen Hochschule (TH) Ingolstadt schreitet weiter voran: Das Bayerische Wissenschaftsministerium hat zusammen mit dem Bayerischen Finanzministerium und dem Bayerischen Bauministerium den entsprechenden Projektantrag für sukzessive Bauvorhaben genehmigt. In diesem Zusammenhang hat das Wissenschaftsministerium das Bauministerium gebeten, den Planungsauftrag an die staatliche Bauverwaltung zu erteilen. Das gab Wissenschaftsminister Bernd Sibler heute in München bekannt.

Er betonte: „Wir lassen in Neuburg einen Campus mit Zukunft entstehen und sorgen so für die Wiederbelebung des Areals der Lassigny-Kaserne. Nach dem Motto ‚In der Region – für die Region’ bringen wir Hochschul- und Strukturpolitik zusammen. Junge Menschen werden hier weit mehr als attraktive Studienbedingungen und innovative Studiengänge finden.“

Auf dem Geländer der ehemaligen Tilly-Kaserne in Neuburg entsteht ein moderner, nachhaltiger Campus für 1200 Studentinnen und Studenten

Der Außenstandort Neuburg der TH Ingolstadt wird, wie berichtet, auf dem Gelände der ehemaligen Lassigny-Kaserne errichtet. Auf einer Fläche von über 8000 Quadratmetern soll dort in den nächsten Jahren für zunächst 1200 Studentinnen und Studenten ein moderner, nachhaltiger Campus entstehen: mit Lehr- und Forschungsräumen, einer Mensa mit Campus-Shop, einem Studentenhaus für eine Studierendenvertretung und studentische Vereine, einer Kindertagesstätte sowie Coworking-Spaces für Start-ups. Hinzu kommen Studentenwohnheimsplätze über das Studentenwerk Erlangen-Nürnberg sowie weitere Ideen wie ein Gästehaus für internationale Wissenschaftler oder Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten auf dem Außengelände.

Bauministerin Kerstin Schreyer freut sich über den Baufortschritt: „Am Standort Neuburg lassen wir in mehreren Abschnitten einen maßgeschneiderten Campus entstehen, der den Anforderungen an eine moderne Hochschule idealtypisch gerecht wird. Die Bedürfnisse der Studierenden und des Lehrpersonals stehen dabei auch beim Bau im Mittelpunkt.“

Die Erweiterung der TH Ingolstadt in Neuburg ist vor allem eine Zukunftsinvestition

Finanz- und Heimatminister Albert Füracker: „Die Erweiterung der TH Ingolstadt steht für eine weitere wichtige Maßnahme der bayerischen Hightech Agenda! Der neue und hochmoderne Campus in Neuburg ist eine kraftvolle Stärkung der Wirtschafts- und Wissenschaftsregion Ingolstadt. Das ist nicht nur eine wuchtige Investition in noch mehr Forschung, Lehre und Entwicklung – nachhaltig und auf höchstem Niveau –, sondern vor allem eine Zukunftsinvestition!“

Auf dem Campus Neuburg wird die THI die neue Fakultät „Nachhaltige Infrastruktur“ mit den Schwerpunkten Bau, Umwelt und Energie gründen. Die Klammer der jeweils sechs Bachelor- und Masterstudiengänge werden Digitalisierung und Nachhaltigkeit bilden. Die ersten beiden Bachelorstudiengänge starten im Wintersemester 2021/2022, die Einschreibung ist noch bis 31. Juli möglich. Die dafür nötigen Räumlichkeiten wurden mit der Sanierung des ersten Gebäudes auf dem künftigen Campus, des sogenannten „Gebäude 6“, geschaffen. Ergänzend wird ein Modulbau als Interimslösung dienen. Der Aufbau des Studienstandorts Neuburg ist in der mit 600 Millionen Euro ausgestatteten Hightech Agenda Bayern und dem Beschleunigungsprogramm Hightech Agenda Plus verankert. (nr)