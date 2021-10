Enkeltrickbetrüger müssen sich vor dem Neuburger Amtsgericht verantworten

Plus Drei Enkeltrickbetrüger kommen vor dem Amtsgericht Neuburg mit einer Bewährungsstrafe davon. In vier Betrugsfällen haben sie ältere Damen um insgesamt 80.000 Euro gebracht.

Es war eine etwas kuriose Verhandlung, die jüngst vor dem Neuburger Amtsgericht stattgefunden hat. Vor den Jugendrichter Gerhard Ebner traten drei junge Männer, die sich mittels Betrügereien insgesamt 80.000 Euro ergaunert hatten.