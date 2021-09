Neuburg

Erste Impfaktion für Schüler in Neuburg stößt auf Protest

Plus Bei einer Sonderaktion für Kinder und Jugendliche am Neuburger Descartes-Gymnasium demonstrierten Impfgegner vor der Schule. Die Schüler suchten den Dialog mit den Demonstranten.

Von Katrin Kretzmann und Irene Sagorski

Laut Gesundheitsminister Klaus Holetschek ( CSU) sind in Bayern bereits 25 Prozent der über Zwölfjährigen vollständig geimpft, der Bundesdurchschnitt liegt bei gut 26 Prozent. Mit weiteren Sonderaktionen soll die Quote steigen – so auch im Kreis Neuburg-Schrobenhausen. Knapp 45 Schüler des Descartes-Gymnasiums sowie der Paul-Winter-Realschule haben sich an diesem Montag impfen lassen – mit Gegenwind vor dem Gebäude.

