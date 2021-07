Neuburg

vor 35 Min.

Erstes Treffen im künftigen Ärztehaus am Neuburger Schrannenplatz

Seit sieben Jahren passiert nichts mehr in der Schalterhalle der Volks-/Raiffeisenbank am Neuburger Schrannenplatz. Jetzt übernahm Mattias Fischer-Stabauer die Schlüssel und zeigte beim „Come in“ seine Umbaupläne.

Plus Mattias Fischer-Stabauer plant einen raschen Umbau des ehemaligen Neuburger Bankgebäudes am Schrannenplatz. Die Praxen in dem Ärztehaus sollen bereits 2022 geöffnet werden.

Von Winfried Rein

Mit einem kleinen „Come-in“ mit Familie, Freunden und Kollegen feierte Mattias Fischer-Stabauer die Übernahme der Raiffeisenbank am Neuburger Schrannenplatz. Aus dem seit sieben Jahren leer stehenden Gebäudekomplex will der Allgemeinarzt ein florierendes Ärzte- und Gesundheitshaus machen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .