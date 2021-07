"Fast luxoriös" nach Umbau: Bischof Bertram Meier segnet Franziskusschule in Neuburg

Plus Der Augsburger Bischof Bertram Meier segnet die Franziskusschule in Neuburg mit Schülerinnen und Schülern sowie Lehrerinnen. Die neuen Räume bezeichnet der Geistliche als „fast luxuriös“.

Der Bau ist fertig, die Schule ist umgezogen und der Unterricht läuft – der katholischen Franziskusschule im Seminar hat nur noch der geistliche Segen gefehlt. Ihn spendete Bischof Bertram Meier am Freitag persönlich. Er staunte über die Kenntnisse der Grundschüler und die „fast luxuriöse Ausstattung“.