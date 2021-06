Feuerwehr: Bei Notfällen immer die 112 wählen

Die Neuburger Feuerwehr hatte es in jüngster Zeit mit zwei kuriosen Anrufen zu tun – und nutzt die Vorfälle für eine wichtige Erinnerung an alle Bürger.

Zwei falsch verbundene Anrufe haben die Freiwillige Feuerwehr Neuburg dazu veranlasst, eine wichtige Bitte loszuwerden: Bei Notfällen muss man immer die Nummer 112 wählen.

Was passiert, wenn man sich daran nicht hält, mussten die Kräfte in Neuburg zwei Mal innerhalb kurzer Zeit erfahren. Binnen weniger Tage gingen bei der Feuerwehr zwei Hilfeersuchen von privaten Mitteilern ein. „Dies passiert des Öfteren, wenn die Mitteiler nicht den Notruf wählen wollen, weil es nicht so eilig ist oder so ähnlich“, schreibt die Feuerwehr.

Anrufer aus Neuburg am Inn ruft bei Feuerwehr in Neuburg an der Donau an

Hinter dem Anruf, der vor Kurzem einging, stand jedoch ein anderer Grund. Der Mitteiler aus „Wernstein“ teilte einen Waldbrand in Neuburg mit, so die Feuerwehr. Die fragte sich natürlich, um welchen Ort es sich handelt. Wernstein ist in Österreich und liegt am Inn. Also ein Waldbrand in Neuburg? Ja – aber in Neuburg am Inn.

Dem Mitteiler wurde erklärt, dass er jetzt gerade in Neuburg an der Donau bei der Feuerwehr angerufen hat. Er bat dennoch darum, seine Mitteilung weiter zu geben, was die Feuerwehr natürlich machte. Auf die Frage, warum er nicht den Notruf gewählt hatte, meinte er, dass er in Österreich sitzt. Ob der Notruf dann auch in Deutschland ankommt? Die Neuburger Wehr versicherte ihm, dass das im Grenzgebiet doch funktionieren sollte, und bat ihn, beim nächsten Mal so zu verfahren. Also wurde der Anruf an die richtige Stelle weitergegeben. Am Ende stellte sich heraus, dass weder ein Waldbrand, noch ein Dachstuhlbrand in Neuburg am Inn zu verzeichnen war. Lediglich ein Sonnwendfeuer wurde dort abgebrannt.

Neuburger Feuerwehr bittet um Nutzung der Notrufnummer 112

Gleiches Problem bei einem weiteren Anruf. Eine Frau meldete der Neuburger Feuerwehr ihren vollgelaufenen Keller in der Bahnhofstraße. Die Helfer schöpften zunächst keinen Verdacht – in der Nacht zuvor hatte es heftig geregnet – und waren zum Kellerauspumpen unterwegs. Pumpen und Sauger wurden verladen, da kam noch einmal die Rückfrage der Integrierten Leitstelle, da es die gemeldete Hausnummer in der Bahnhofstraße nicht gibt. Um sicherzugehen, fragten die Helfer bei der Frau nochmals nach. Die bestätigte die Hausnummer, und die würde man leicht finden, weil es gleich gegenüber der Raiffeisenbank ist. Eine Raiffeisenbank in der Bahnhofstraße in Neuburg? „Gibt es nicht“, sagten die Feuerwehrler der Dame. Kurze Stille, dann die vorsichtige Frage der Frau: „Bin ich jetzt nicht in Neuburg an der Kammel?“

Die Feuerwehr in Neuburg an der Donau fragt sich: Warum rufen diese Leute ausgerechnet bei uns an? Die Antwort: Eine große Internetsuchmaschine zeigt bei der Eingabe Feuerwehr Neuburg immer gleich die Feuerwehr Neuburg an der Donau an – natürlich auch mit der dazugehörigen Telefonnummer. Kurz darauf getippt, und es meldet sich die Feuerwehr Neuburg an der Donau.

„Wir denken, zwei Geschichten zum Schmunzeln“, heißt es von der Feuerwehr, die aber auch daran erinnern möchte: „Wenn es schnell gehen muss, dann bitte immer über den Notruf 112!“