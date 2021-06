Neuburg

07:00 Uhr

Fridays for Future fordert Alternativen im Donaumoos

Plus Um weiteren Moorverlust zu verhindern, regt die Neuburger Ortsgruppe von Fridays & Parents for Future ein Umdenken bei möglichst großen Flächen im Donaumoos an. Was konkret gefordert wird.

Im Vorfeld der Sondersitzung des Kreistages am morgigen Samstag, bei der über die Zukunft des Donaumooses besprochen werden soll, hat sich die Neuburger Ortsgruppe von Fridays & Parents for Future Neuburg in einem offenen Brief an Landrat Peter von der Grün und alle Kreisräte zu Wort gemeldet. Darin fordern sie, möglichst große Flächen im Donaumoos nicht mehr intensiv landwirtschaftlich zu nutzen, sondern soweit möglich den Grundwasserspiegel anzuheben, um einen weiteren Moorverlust zu verhindern.

