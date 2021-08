Neuburg

Großer Andrang auf Impfaktion in der Markthalle Neuburg

Plus 200 Menschen standen Schlange für Biontech und Johnson&Johnson. Die ersten Kinder wurden ebenfalls geimpft. Die Quote im Landkreis liegt mit 48 Prozent weiter unter dem Durchschnitt.

Von Winfried Rein

Impfen am Wochenmarkt, das geht: 200 Interessierte aus Neuburg und Umgebung standen am Samstagvormittag geduldig für eine Spritze vor der Markthalle an. Zwei Teams des Roten Kreuzes verabreichten Impfstoff von Biontech sowie Johnson&Johnson. Letzterer war besonders gefragt. „Diese Sonderaktion war wirklich ein Erfolg“, so die Bilanz von BRK-Organisator Bernhard Pfahler.

