Hospizverein Neuburg bildet ehrenamtliche Helfer aus

Plus Der Hospizverein Neuburg-Schrobenhausen hat wieder einen Ausbildungskurs zur ehrenamtlichen Hospizhilfe abgeschlossen. Wie die Teilnehmer den Umgang mit Trauernden lernen.

Gerda L. hat Krebs. Die Krankheit beeinflusst ihr Leben bereits seit Jahren. Operationen und Chemotherapien, Bangen und Hoffen, dann der Rückfall. Bei einer Nachuntersuchung werden weitere Knoten und Metastasen in der Lunge gefunden. Die Behandlung hat sie inzwischen abgebrochen. Es besteht keine Hoffnung mehr. Gerda L. ist verheiratet, ihr Mann aber beruflich stark gefordert. Zudem weicht er dem Thema Tod und den damit zusammenhängenden Vorbereitungen aus. Gerda L. wendet sich an den Hospizverein. Sie wünscht sich Gespräche und auch Expertise – für die Erstellung einer Vorsorgevollmacht beispielsweise.