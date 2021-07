Immer noch Keime im Neuburger Trinkwasser: Lage wird neu beurteilt

Der vorgegebene Richtwert für die Chlorung im Neuburger Trinkwassernetz ist an den Endpunkten noch nicht erreicht. Deshalb bleibt das Gesundheitsamt vorsichtig.

Nach wie vor müssen die mit dem Trinkwasser aus dem Sehensander Forst versorgten Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neuburg und der Gemeinde Oberhausen mit den Folgen des Keimeintrages leben. Eine neue Beurteilung der Lage findet am heutigen Mittwoch statt.

Wie die Stadtwerke Neuburg mitteilen, wird dabei der Wert von Chlor im Trinkwassernetz vor allem an den Endpunkten getestet. Dort in der Peripherie war der angestrebte Sollwert bei der vorerst letzten Messung noch nicht erreicht worden. Begonnen wurde mit der Chlorung am vergangenen Donnerstag, 22. Juli. Bereits am 13. Juli war der Keim an einer Messstelle beim Neuburger Krankenhaus entdeckt worden. Mit den aktuellen Ergebnissen wird die Lage am heutigen Mittwoch neu beurteilt. Man geht aber davon aus, dass es auf alle Fälle noch bis Ende dieser Woche dauern wird, bis das Trinkwasser wieder uneingeschränkt und bedenkenlos benutzt werden kann.

Denn solange der vom Gesundheitsamt am Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen vorgegebene Richtwert für die Chlorung des Trinkwassernetzes nicht erreicht ist, bleibt Leiter Johannes Donhauser dabei: Nach wie vor rät er dazu, das Wasser vor jedem Verzehr und vor der Körperpflege abzukochen. Heißt: Mindestens zehn Minuten lang sprudelnd kochen und dann abkühlen lassen. „Mündige Bürger sind zwar in ihrer Entscheidung frei. Aber wir müssen nach wie vor vorsichtig bleiben und raten davon ab, das Trinkwasser zu verwenden, ohne es vorher abgekocht zu haben“, verdeutlicht der Mediziner.

Wie es am Dienstag in einer Pressemitteilung der Stadtwerke hieß, scheint die Ursache gefunden, wie der Keim in das Neuburger Trinkwassernetz geraten konnte. Dringend verdächtig wird eine neu installierte Armatur im Wasserwerk. „Etwas anderes wäre für mich nach menschlichem Ermessen auch nicht nachvollziehbar“, sagt Donhauser. Dass etwa der Tiefbrunnen in Sehensand belastet wäre, schloss der Gesundheitsamtsleiter von Beginn an jedenfalls aus.

Somit bleibt die Hoffnung für die Betroffenen, dass sich bis zum Wochenende die Normalität wieder einstellt und trinken, waschen und duschen mit dem Wasser aus dem Neuburger Netz wieder unbedenklich möglich sein wird. (nr)