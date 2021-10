Innovativer Männergesangsverein & grandiose Jazz-Größe: Neuburg soll einen Konzert-Etat bekommen

Plus Die Kulturstadt Neuburg soll sich im kommenden Jahr mit neuen, zeitgeistigen Formaten präsentieren. Dafür muss es nach Kulturreferentin Gabriele Kaps neue Haushaltsmittel geben. So könnten die Projekte finanziert werden.

Ein Impuls für das kulturelle Neuburg – den soll ein neuer Haushaltssatz finanzieren. Wie aus der jüngsten Sitzung des Kulturausschusses hervorgeht, soll dieser Konzert-Etat 15.000 Euro umfassen. Ein Vorstoß, der bei den Mitgliedern des Gremiums grundsätzlich auf positive Resonanz stößt.