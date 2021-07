Neuburg

18:00 Uhr

Keimbelastung: Entwarnung beim Neuburger Trinkwasser

Plus Das Gesundheitsamt Neuburg-Schrobenhausen kann die Bürgerinnen und Bürger beruhigen: Ab Freitagmittag ist das Abkochgebot des Leitungswassers aufgehoben. Die alltägliche Benutzung ist damit wieder erlaubt

Von Anna Hecker

Es war eine Arbeit mit guter Absicht: Als in der letzten Juniwoche in den Sehensander Wasserwerken Armaturen ausgetauscht wurden, sorgte eine Fachfirma dafür, dass die Technik in dem Neuburger Versorgungswerk auf dem besten Stand bleibt. Doch genau dies führte wohl dazu, dass ein Großteil der Neuburger Bevölkerung seit Donnerstag vergangener Woche das Leitungswasser abkochen musste und nicht mehr entspannt unter der Dusche stehen konnte. Denn durch diese Arbeiten kam nach Vermutung der Stadtwerke der Keim „Pseudomonas aeruginosa“ trotz sauberer Arbeiten an die Armatur und damit in das Trinkwassernetz der Stadt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen