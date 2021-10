Neuburg

Kostenpflichtige Corona-Tests im Raum Neuburg: "Die Fronten verhärten sich"

Plus Seit knapp zwei Wochen müssen die meisten Menschen für PCR- und Schnelltests bezahlen. Experten aus dem Raum Neuburg bezweifeln, ob damit eine höhere Impfquote erreicht werden kann

Von Michael Kienastl

Lange waren PCR- und Antigentests die wichtigste Säule im Kampf gegen die Pandemie. Mehr als fünf Milliarden Euro hat der Bund deswegen in den vergangenen Monaten investiert – für Bürgerinnen und Bürger waren die Tests dadurch kostenlos. Mittlerweile ist jedoch ein Großteil geimpft und theoretisch können sich nahezu alle, die möchten, impfen lassen. Seit der vergangenen Woche müssen die meisten deshalb für Tests in die eigene Tasche greifen, teilweise sogar ziemlich tief, vor allem bei den 48 Stunden gültigen PCR-Tests. Seit die 3G-Regeln bei Friseur, Restaurant, Kino und Co. gelten und bei jedem Besuch in geschlossenen, nichtprivaten Räumen ein entsprechender Nachweis vorgezeigt werden muss, können für nicht Geimpfte und nicht Genesene schnell große Summen zusammenkommen.

