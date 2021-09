Kreisjugendringfliegen in Neuburg: Leuchtende Augen und ein Cabrioflugzeug

Plus Die Fluggruppe Neuburg war wieder beim Sommerprogramm des KJR dabei – und hat ab sofort eine ganz besondere Maschine im Bestand.

Glückliche Gesichter gab es kürzlich bei der Fluggruppe Neuburg. Im Rahmen des Kreisjugendringfliegens konnten wieder Kinder und Jugendliche mit in den Maschinen der Fluggruppe ihre Heimat von oben erleben. Wer mochte und es sich zutraute, der durfte das Steuerhorn oder den Steuerknüppel auch mal selbst in die Hand nehmen. Sarah Dietrich zum Beispiel probierte das Steuern eines Flugzeugs gerne aus. Nach einer kleinen Einweisung über die Steuerorgane des Motorseglers konnte sie auf Anhieb die Richtung und die Höhe halten.