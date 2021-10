Neuburg

vor 17 Min.

Künstlerinnentage Ingolstadt: Das ist weiblich

Plus Konzerte, Lesungen, Workshops: Auch die 26. Auflage der Ingolstädter Künstlerinnentage präsentiert sich vielschichtig. Ein Eindruck.

Von Elke Böcker

Feminismus, Gender, Diversity und Gleichstellung will man in der 26. Auflage der Ingolstädter Künstlerinnentage in den Fokus rücken. So gab und gibt es einige Konzerte, Lesungen, Workshops und eine sehenswerte Ausstellung mit dem Titel „Was ist weiblich?“. Der Berufsverband Bildender Künstlerinnen und Künstler Oberbayern Nord und Ingolstadt spürt in der Kulturhalle P3 in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt Ingolstadt der Frage über kulturell und gesellschaftlich der Frau zugeschriebenen Eigenschaften nach.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .