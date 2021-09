Neuburg

Mit dem neuen Asylbewerberheim ist Neuburg der Zeit voraus

Eröffnung des Neubaus der Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber im Gewerbegebiet Grünau in Neuburg mit (von rechts) Oberbürgermeister Bernhard Gmehling, Regierungspräsidentin Maria Els, Landrat Peter von der Grün und dem stellvertretenden Leiter des Staatlichen Bauamts Ingolstadt, Thomas Sendtner.

Plus Neubau der Gemeinschaftsunterkunft in Neuburg ist offiziell eröffnet. Kommende Woche beginnt der Umzug der derzeit 110 Asylbewerber vom Areal der Lassigny-Kaserne ins Gewerbegebiet Grünau. Was sie dort erwartet.

Von Manfred Rinke

Ein Vorbild für künftige Bauten dieser Art stellt für Regierungspräsidentin Maria Els die neue Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Neuburg dar. Architektur, Bauzeit, Kosten und die räumliche Aufteilung seien beispielhaft. Mit Landrat Peter von der Grün, Oberbürgermeister Bernhard Gmehling sowie dem stellvertretenden Leiter des staatlichen Bauamts Ingolstadt, Thomas Sendtner, eröffnete sie am Dienstagnachmittag den modernen Neubau.

