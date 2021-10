Neuburg

vor 33 Min.

Nach 22 Jahren ist Schluss: Abschied vom Neuburger Kunststadel

Plus Im Kunststadel in Wagenhofen gehen bald die Lichter für Kunstkurse aus. Davor haben dort verschiedene Künstlerinnen und Künstler unterrichtet.

Von Annemarie Meilinger

22 Jahre lang – seit Herbst 1999 – fanden im „Stadel“ der Familie Laukmanis in Wagenhofen Kunstkurse statt. Der endgültig letzte endete am Samstag, 15. Oktober, mit der Besprechung der in der Kurswoche entstandenen Werke und einem gemeinsamen Essen. Dann war Schluss mit den Malkursen im Stadel in Wagenhofen, denn die Familie hat neue Pläne für den über 500 Jahre alten Stadel.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen