Neuburg

20:00 Uhr

Nach Beschwerden: Die Gondeln am Neuburger Schrannenplatz kommen weg

Die drei „Gastro-Gondeln“ am Neuburger Schrannenplatz kommen weg.

Plus Die Gondeln am Neuburger Schrannenplatz werden am Freitag abtransportiert. Gastronom Anis Chaalali hat dafür wenig Verständnis. Warum er von "komischen" Umständen spricht.

Von Andreas Schopf

Die Gondeln auf dem Schrannenplatz sind gerade erst verschönert worden. Neuerdings ziert das Obere Tor die Außenhaut einer Kabine. Und auch ein Herz mit dem Slogan „Wir sind Neuburg“ – in Anlehnung an die gleichnamige Facebook-Gruppe – hat Gastronom Anis Chaalali von einem Künstler anfertigen lassen. Die Arbeit war fast überflüssig, zumindest für den Moment. Denn die Gondeln müssen weg. Für diese Entscheidung hat der Inhaber des Gasthauses Pfafflinger wenig Verständnis. Er spricht von „komischen“ Umständen.

