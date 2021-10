Nach erfülltem Leben: Neuburger Schlossermeister Heinrich Leinfelder gestorben

Der Neuburger Schlossermeister Heinrich Leinfelder ist nach einem erfüllten Leben gestorben. Ein Nachruf.

Im Alter von 85 Jahren ist der Neuburger Schlossermeister Heinrich Leinfelder gestorben. Er hatte nach einem erlittenen Schlaganfall nie aufgegeben, doch am vergangenen Dienstag verließ ihn nach einem erfüllten Leben die Lebenskraft.

Der beliebte und angesehene Handwerksmeister hatte seinen Betrieb tadellos geführt und 2008 nach vielen Jahren an seinen Sohn Christian übergeben. Dessen Großvater hatte die Schlosserei am Standort Mazillis-/Hirschenstraße bereits im Jahr 1927 von seinem damaligen Lehrmeister Scheigele übernommen.

Neuburg: Schlossermeister Heinrich Leinfelder gestorben

„Ich kannte Heinrich Leinfelder als fleißigen und zuverlässigen Kollegen“, sagt Kreishandwerksmeister und Stadtrat Hans Mayr. Der Schlossermeister gehörte unter anderem zu den Persönlichkeiten des Weißwurst-Stammtisches im Café Huber und kehrte gerne zum geselligen Schafkopfspiel in die benachbarte Gaststätte Assmann-Kreil ein. Mehrmals ersetzte er das gestohlene Kreuz oder den Palmzweig am Nepomuk auf der Donaubrücke. Das war sein „Spezialauftrag“.

Der Trauergottesdienst für Heinrich Leinfelder findet am kommenden Dienstag, 26. Oktober, um 10.30 Uhr in Heiliggeist statt, die Beerdigung ist um 11.30 Uhr im alten Friedhof an der Franziskanerstraße geplant.