Neuburg

07:30 Uhr

Nachbarschaftstreffen im Schwalbanger noch zweimal in diesem Jahr

Noch zweimal finden im Bürgerhaus im Schwalbanger in diesem Jahr Nachbarschaftstreffen statt.

Plus Noch zweimal in diesem Jahr bietet das Bürgerhaus Schwalbanger einen neuen nachbarschaftlichen Austausch an. Jeder aus dem Neuburger Stadtviertel ist bei den Treffen willkommen.

Von Laura Freilinger

Marek Hajduczek ist sich sicher: Der Bedarf nach sozialen Kontakten bleibt derzeit nicht nur aufgrund der Corona-Einschränkungen hoch. Auch in den kalten Wintermonaten und der Weihnachtszeit sehnt sich so mancher nach mehr Gemeinschaft. Deshalb hat sich der Stadtteilmanager etwas Neues für den Schwalbanger überlegt: einen Nachbarschaftstreff, bei dem alle Bewohner des Schwalbangers herzlich eingeladen sind.

