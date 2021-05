Neuburg mal anders entdecken: Auf zur Pfingstferien-Rallye

Schüler und Familien können über Fragen rund um Neuburg knobeln. Die Aufgaben gibt es in der Schule oder online.

Immer mehr Schüler konnten in den vergangenen beiden Wochen vor den Pfingstferien über den geteilten Unterricht wieder in die Schule zurückkehren. Für viele Familien war die „Homeschooling“-Zeit seit den Weihnachtsferien mit ihren Kindern sehr anstrengend. Die Kontaktbeschränkungen erschwerten ein Miteinander. Mit zunehmender Impfrate steht langsam eine Lockerung von Einschränkungen im privaten wie im öffentlichen Leben in Aussicht. Die Familien können wieder rausgehen, Ausflüge unternehmen und ihre Umgebung neu entdecken.

Hierzu laden die sechs Schul- und Jugendsozialarbeiter der Caritas in Neuburg rund 1350 Schüler von vier Neuburger Schulen mit ihren Eltern ein, an der Neuburger Stadterkundungsrallye teilzunehmen.

Neuburger Schüler sind in den Ferien zum Mitmachen eingeladen

Die Teilnehmer erwarten einige Fragen und Bilder rund um Neuburg. „Die Aufgaben können nur gelöst werden, wenn die Familien den Ort finden, hingehen und nachschauen“, erklären Schulsozialarbeiter Markus Bach und Jugendsozialarbeiterin Lena Weigelt (beide Mittelschule Neuburg).

Es ist nicht erforderlich, jede Frage selbst zu beantworten. Manche Antwort findet sich als (virtuelles) Team leichter. „Vielleicht findet sich eine Freundin oder ein Freund aus einem anderen Stadtteil, der oder die vor Ort leichter nachschauen kann. Daher keine Scheu, sich zusammenzutun“, ermuntern die Jugendsozialarbeiterinnen Andrea Berkemeier und Birgitt Glasenapp (Dr.-Walter-Asam-Schule). Sonja Winter (JaS-Fachkraft an der Grundschule Am Schwalbanger) erklärt den Hintergrundgedanken der Maßnahme: „In erster Linie geht es darum, Spaß zu haben, in Kontakt zu bleiben oder zu kommen und vor allem rauszugehen. Ganz gleich ob als Familie, gemeinsam mit Freunden oder alleine“. Dies soll natürlich unter Einhaltung der aktuellen Hygiene- und Kontaktregelungen geschehen. Christine Enßlin (JaS-Fachkraft an der Grundschule Ost) hebt hervor: „Sinn und Zweck soll nicht sein, sich ins Auto zu setzen und die Stationen abzufahren. Vielmehr soll die Stadt zu Fuß oder mit dem Fahrrad mit einem Ausflug erkundet werden“. Die Rallye muss nicht an einem einzigen Tag gelöst werden. Am Ende gibt es einen Lösungssatz, den die Schüler an ihre/n Schul- beziehungsweise Jugendsozialarbeiter weiterleiten.

Sieger im Neuburg-Rätsel gewinnen Preise

Die Neuburger Stadtteilmanager Jürgen Stickel und Marek Hajduczek freuen sich über die tolle Idee, die Rallye für alle Neuburger möglich zu machen und unterstützen die Aktion.

Folgende Schulen nehmen teil: Dr.-Walter-Asam-Schule, Grundschule Neuburg-Ost, Grundschule Am Schwalbanger Neuburg und die Mittelschule Neuburg. Die Schüler erhalten die Rallyeunterlagen über ihre Schule vor Ort. Es winken Preise für die Schüler.

Für alle Neuburger außerhalb der Schulen besteht ebenfalls die Möglichkeit mitzumachen. Dazu sind die Rallyeaufgaben auf der Homepage der Caritas als Download erhältlich unter www.caritas-neuburg.de/hilfe-und-beratung/jugendsozialarbeit-an-schulen/schulsozialarbeit oder beim Bürgerhaus Ostend unter www.buergerhaus-neuburg.de.

Die Lösung wird ab dem 18. Juni auf der jeweiligen Homepage veröffentlicht.

