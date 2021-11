Neuburg

Neuburger Gastronomen wütend über drohende Schließungen

Plus Ministerpräsident Söder kündigt an, dass Bars und Clubs coronabedingt schließen müssen. Neuburger Unternehmer sind verärgert. Kritik geht nicht nur in Richtung München und Berlin.

Mittlerweile frage er sich, warum man sich überhaupt habe testen lassen. Der Neuburger Gastronom Anis Chaalali ist enttäuscht und wütend – wütend auf eine Politik, die die Gastronomie „schon wieder zum Sündenbock macht“. In der Konferenz am Freitag hat der bayerische Ministerpräsident Markus Söder verkündet, dass wohl ab Mitte kommender Woche wieder die Bars und Clubs schließen müssen, ab einer Inzidenz von 1000 auch die restliche Gastronomie. Dass diese Entscheidung so gefallen ist, kritisiert Chaalali massiv. Und auch andere Neuburger Gastronomen machen ihrem Ärger Luft.

