Neuburg

vor 20 Min.

Neuburger Störche fliegen in den Süden

Schützend überfliegt der Storchenvater das Nest auf dem Schwedentor in Rennertshofen. 58 Jungvögel kamen in diesem Jahr aus Nestern im Kreis Neuburg-Schrobenhausen. Die Vögel sammeln sich nun für den weiten Flug in den Süden.

Plus Weißstörche fliegen bis zu 10.000 Kilometer nach Afrika. Jetzt sammeln sich Trupps zum Abflug. In diesem Jahr vermeldete der Landesbund für Vogelschutz darüber hinaus einen Rekord.

Von Winfried Rein

Das Storchenjahr neigt sich dem Ende zu. Die Jungen sammeln sich jetzt in Trupps zum Abflug in den Süden. Es wird ein Abenteuer, das die Weißstörche 10.000 Kilometer weit bis nach Äthiopien oder in den Sudan führen kann. Die Elterntiere kommen nach.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen