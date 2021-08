Neuburgerin wird 90 und ist stolz auf ihre großen und kleinen Kinder

Plus Erna Pinter aus Neuburg ist jetzt 90 Jahre alt, lebt im AWO-Seniorenheim und freut sich über viel Besuch. Sie hat zwei Töchter, vier Enkel und bald acht Urenkel. Die Neuburger Rundschau gratuliert ihr nicht nur, sondern sagt auch Danke.

Sie ist Mutter von zwei Töchtern, Oma von vier Enkeln und Uroma von sieben Urenkel-Kindern – „und das achte ist schon unterwegs“, erzählt Erna Pinter. Wer eine solche familiäre Bilanz aufweisen kann, muss ein gesegnetes Alter haben. Das hat Erna Pinter. Am gestrigen Mittwoch durfte sie ihren 90. Geburtstag feiern.