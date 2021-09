Neuburg

vor 16 Min.

Neuburgs Elternbeiräte fordern mehr Präsenzunterricht

Plus Mehrere Elternbeiräte an Neuburger Schulen hoffen auf durchgehenden Präsenzunterricht im kommenden Schuljahr. Außerdem wünschen sie sich, dass Lerndefizite ausgeglichen werden.

Von Katrin Kretzmann

Der Schulstart ist in Zeiten der Corona-Pandemie nicht nur für Schülerinnen und Schüler herausfordernd. Auch Eltern machen sich Gedanken, was ihre Kinder im Unterricht erwarten wird. In Neuburg kristallisiert sich dabei ein Wunsch besonders heraus: mehr Präsenz und zurück zur Normalität.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

