Neuburg

12:00 Uhr

Neue Ortschronik von Reinhardt Reißner: Feldkirchen auf 360 Seiten

Plus Der umtriebige CSU-Politiker Reinhardt Reißner hat eine Ortschronik von Feldkirchen entworfen. Mit Bildern, Flurkarten und Vereinen. An seinem 75. Geburtstag ist das Buch erstmals als Prototyp zu sehen.

Zwei Kinder, ein Junge und Mädchen, stehen da. Sie in Kleid und weißem Kragen, er in Hemd und Strumpfhosen. So schauen sie schüchtern in die Kamera, während der Fotograf ein Bild von den Geschwistern knipst.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen