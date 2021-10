Neuer Sayle-Kalender in Neuburg ab sofort zu kaufen

Plus Bereits zum zweiten Mal erstellt das Neuburger Stadtarchiv einen Jahreskalender aus der Fotosammlung der Sayle-Familie. Die Fotos zeigen ein Neuburg aus längst vergangenen Zeiten.

Wie hat der Hofgarten 1969 ausgesehen und wo war die erste Neuburger Wachstation? Der neue Sayle-Kalender der Stadt Neuburg bietet wieder die Möglichkeit, einen Blick in die Vergangenheit zu werfen. Und vielleicht die Ottheinrichstadt etwas besser kennen zu lernen.