Neuburg/Oberhausen

vor 18 Min.

Autofahrer rund um Neuburg können aufatmen: B16-Straßenbauprojekte gehen zu Ende

Seit Mittwoch ist die Neuburger Südumgehung wieder frei befahrbar. Verkehrsteilnehmer müssen sich an der Kreuzung St.-Andreas-Straße an die neue Ampelanlage gewöhnen.

Plus Die B16-Kreuzung an der St.-Andreas-Straße in Neuburg ist seit Mittwoch frei befahrbar. Und auch die neue Lärmschutzwand bei Unterhausen ist fertiggestellt.

Von Winfried Rein

Mit den Sommerferien gehen die meisten Straßenbauprojekte zu Ende - auch im Raum Neuburg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

