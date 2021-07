Verunreinigtes Trinkwasser: Warum wurden Bürger so spät informiert?

Das Gesundheitsamt und die Stadtwerke rechtfertigen sich nach Vorwürfen für den Zeitpunkt, zu dem die Bevölkerung über die Keime im Trinkwasser informiert wurde.

Das Gesundheitsamt Neuburg-Schrobenhausen und die Stadtwerke Neuburg reagieren auf Vorwürfe in den sozialen Medien, wonach die Bekanntgabe des verunreinigten Trinkwassers zu spät erfolgt sei. In einer Mitteilung heißt es: „Die Neuburger Bürgerinnen und Bürger wurden schnellstmöglich über die Verkeimung des Neuburger Trinkwassers unterrichtet. Die Vorgehensweise erfolgte ab dem ersten Verdachtsmoment in enger Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt.“

Demnach seien am Freitag, 16. Juli, die Stadtwerke vom Labor informiert worden, dass eine punktuelle Verkeimung des Trinkwassers vorliege. Daraufhin seien weitere Proben gezogen und an das Labor geschickt worden, um den Verdacht zu bestätigen. Das Ergebnis hätten die Stadtwerke am Mittwoch, 21. Juli, erhalten. Die Bürger seien unmittelbar nach der sicheren Erkenntnis noch am selben Tag durch Radio, Internet, Zeitung und soziale Medien informiert worden.

Aktuell, so die Stadtwerke weiter, laufen alle Maßnahmen, um die Verunreinigung schnellstens zu beseitigen. Seit Donnerstagmittag wird das Trinkwassernetz gezielt gechlort. Fünf bis sieben Tage später sollte ein Wert erreicht sein, der die Nutzung des Wassers wieder möglich macht.

Die Stadtwerke Neuburg überprüfen laut Mitteilung jährlich bis zu 20 Verdachtsfälle von Keimen und Bakterien im Trinkwassernetz. Diese müssen genauestens untersucht werden, um die Art und den Umfang der Verunreinigung des Trinkwassers sicher feststellen zu können. Die Vorgehensweise sei seit Jahrzehnten Standard und entspreche den strengen gesetzlichen Vorgaben im Umgang mit Trinkwasser. (nr)