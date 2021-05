Neuburg

Partnerkreis von Neuburg-Schrobenhausen war Corona-Hotspot in Deutschland

Plus Saale-Orla in Thüringen hatte Inzidenzwerte über 500. Jetzt normalisiert sich langsam die Lage.

Von Winfried Rein

Der Saale-Orla-Kreis, Partnerkreis von Neuburg-Schrobenhausen in Thüringen, war Anfang Mai Corona-Hotspot in Deutschland. Das Robert-Koch-Institut führte ihn mit der Inzidenz von 574 als Spitzenreiter. „Gottseidank sind wir auf dem Weg nach unten.“ Alexander Hebenstreit, Pressesprecher des Saale-Orla-Kreises, sieht die neuen Zahlen in der Corona-Pandemie sehr optimistisch. Die gemeldeten Neuinfektionen gingen zurück, am Freitag lag der Wert bei 184 mit weiter sinkender Tendenz. Gemäß der bundesweiten „Notbremse“ bleiben Schulen und Einzelhandel noch geschlossen.

