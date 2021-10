Probleme mit Falschparkern: Neuburger Feuerwehr in BR-Sendung "Quer" zu sehen

Die Neuburger Feuerwehr hat immer wieder mit Falschparkern zu tun, die Einfahrten blockieren. Nun landen die Helfer mit diesem Problem in der BR-Sendung „Quer“.

Die Neuburger Feuerwehr ist im vergangenen Dezember zu einem Einsatz Am Schwalbanger gerufen worden. Eine Person war in einem Aufzug eingesperrt. Doch vor Ort kamen die Einsatzkräfte mit ihrem Fahrzeug nicht durch. Der Lieferwagen eines Paketdienstes parkte in zweiter Reihe vor der Feuerwehreinfahrt, und verhinderte so ein Durchkommen. Über den Gehsteig und eine Wiese schafften es die Retter irgendwie, in die Einfahrt zu kommen, und die Person aus dem Aufzug zu befreien. Schnell erkannten die Feuerwehrler, mit wem sie es zu tun hatten: Mit dem Paketboten, der mit seinem eigenen Lieferwagen die Einfahrt blockiert hatte (lesen Sie hier mehr zu diesem Fall).

Zugeparkte Feuerwehrzufahrten: Feuerwehr Neuburg in der BR-Sendung „Quer“ zu sehen

Ein kurioser Fall, der einen ernsten Hintergrund hat. „Immer wieder haben wir Probleme mit zugeparkten Feuerwehrzufahrten“, berichtet Markus Rieß, Kommandant der Neuburger Feuerwehr. Vor allem in der Altstadt sowie im Schwalbanger gebe es für die Retter regelmäßig kein Durchkommen. Mal parkt jemand falsch oder in zweiter Reihe, mal versperrt ein Paketbote eine Zufahrt. Die Neuburger Wehr ist mit diesem Problem natürlich nicht alleine. Die Sendung „Quer“ im BR Fernsehen hat sich dieser Thematik angenommen – und am Mittwochvormittag auch die Neuburger Feuerwehr begleitet.

Der Beitrag wird in der Sendung am Donnerstag, 21. Oktober, um 20.15 Uhr gesendet. Wiederholt wird die Sendung am Freitagfrüh um 5 Uhr, Sonntag um 12 Uhr, am Freitag auf tagesschau24 um 19.15 Uhr und am Samstag um 13.15 Uhr auf 3sat. Die Sendung ist abrufbar unter www.quer.de und in der BR-Mediathek. (ands, nr)

