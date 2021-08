Neuburg

vor 16 Min.

Radfahrerin verletzt sich bei Zusammenstoß in Neuburg

In der Grünauer Straße in Neuburg ist eine Radfahrerin mit einem Auto zusammengestoßen.

Ein Autofahrer hat in der Grünauer Straße in Neuburg eine Radfahrerin übersehen. Es kam zum Zusammenstoß. Die Frau musste danach in das Neuburger Krankenhaus gebracht werden.