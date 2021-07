Schokokuchen, leicht und lecker: Andrea Schmitmeier aus Neuburg backt für den "Zuckerguss"

Plus Andrea Schmitmeier aus Neuburg hat die "Torta Caprese" für die jüngste Zuckerguss-Ausgabe eingereicht. Dabei kocht sie eigentlich lieber als zu backen.

Es duftet nach geschmolzener Schokolade. In der Schulküche der Vhs Neuburg zerfließt die süße Kakaomasse gerade über blubberndem Wasser. Daneben stehen Eier, gemahlene Mandeln, Zucker und Butter bereit. Alle Zutaten also, die Andrea Schmitmeier aus Neuburg braucht um die Torta Caprese zu backen. Das Rezept, das sie für die jüngste Zuckerguss-Ausgabe eingereicht hatte.