Neuburg-Schrobenhausen

Den Donau-Auwald zwischen Marxheim und Neuburg mit einer App erleben

Um die erste Naturwald-App in den Donau-Auen vorzustellen, ist die bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber mitten in die Mooser Schütt bei Unterhausen eingetaucht. Begleitet wurde sie unter anderem von Forstbetriebsleiter Helmut Weixler (rechts) und Landrat Peter von der Grün.

Plus Der Auwald zwischen Marxheim und Neuburg kann jetzt auch mit digitaler Unterstützung erkundet werden. Was die neue App alles kann.

Von Claudia Stegmann

Vor rund 2000 Jahren glaubten die Kelten, dass überall dort, wo eine Esche wächst, die Götter-, Menschen -und Unterwelt verbunden wird. Sie nannten den Baum Yggdrasil, also Weltenbaum, weil er den gesamten Kosmos verkörperte. Ein Eichhörnchen soll eifrig den Stamm hinaus und hinunter geflitzt sein und Botschaften zwischen den Welten übermittelt haben. Ein solcher Baum mit seinen drei großen, charakteristischen Wurzeln steht auch in der Mooser Schütt bei Unterhausen. Wo genau, das verrät seit Kurzem eine App, die am Mittwoch an eben jener Stelle vorgestellt wurde. Mit dabei: Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber, der Vorstandsvorsitzende der Bayerischen Staatsforsten, Martin Neumeyer, Landrat Peter von der Grün sowie eine große Entourage von Vertretern aus dem Forstbetrieb Kaisheim und der Forstverwaltung, den Landwirtschaftsämtern aus Ingolstadt und Nördlingen, des Wittelsbacher Ausgleichsfonds sowie des Bund Naturschutzes.

