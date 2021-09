Die absolute Mehrheit stimmte für sie: Rita Schmidt wurde jetzt als Vize-Landrätin vereidigt

Plus Die Karlshulder CSU-Politikerin wird mit absoluter Mehrheit zur neuen Stellvertreterin von Peter von der Grün im Kreis Neuburg-Schrobenhausen gewählt. Der Landrat freue sich auf die Zusammenarbeit.

Sie galt stets als aussichtsreichste Kandidatin und nun hat sie das Rennen gemacht: Rita Schmidt ist neue Vize-Landrätin im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Die Kreisräte wählten die 57-jährige CSU-Politikerin am Donnerstag mit 38 von insgesamt 47 Stimmen – und damit der absoluten Mehrheit – zur neuen Stellvertreterin von Peter von der Grün ( Freie Wähler). Die Karlshulderin tritt damit die Nachfolge von Klaus Angermeier an, der im Juli von seinem Posten zurückgetreten war.