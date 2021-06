Neuburg-Schrobenhausen

19:45 Uhr

Diskussion im Raum Neuburg: Sollen Schüler weiter Maske tragen?

Plus Bayerns Schüler müssen im Inneren weiter Maske tragen. Doch angesichts niedriger Inzidenzen fordern einige, diese Pflicht abzuschaffen. Wie sind die Meinungen an Schulen im Raum Neuburg?

Von Andreas Schopf

Schülerinnen und Schüler in Bayern dürfen zumindest unter freiem Himmel künftig ihre Masken ablegen. Auch Wandertage und Exkursionen sind in Zukunft „oben ohne“ möglich. Dies ist das Ergebnis nach einem Treffen des Bayerischen Kabinetts am Dienstag. Das heißt aber auch: Im Schulgebäude und am Platz müssen die Kinder und Jugendlichen weiter Maske tragen. Ein Punkt, der derzeit viele Diskussionen auslöst. Kultusminister Michael Piazolo äußerte gegenüber unserer Redaktion die Forderung: „Meine Position ist, inzidenzabhängig die schulische Maskenpflicht im Unterricht und im Freien aufzuheben.“ In der Koalition sorgt die Angelegenheit für Streit. Und auch im Raum Neuburg gehen die Meinungen auseinander – in den sozialen Netzwerken vor allem in eine Richtung. In einer nicht repräsentativen Umfrage auf der Facebook-Seite der Neuburger Rundschau sprachen sich 229 Nutzer dafür aus, Schüler von Masken zu befreien. Lediglich 23 waren der Meinung, dass eine solche Pflicht weiter Sinn macht. Und wie sind die Meinungen bei den Betroffenen im Raum Neuburg? Eine Umfrage:

