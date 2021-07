Neuburg-Schrobenhausen

vor 32 Min.

Eine Nacht der Begegnungen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen

Selbst Hand anlegen war in der Schreinerei Appel angesagt. Die Gäste durften einen Resonanzverstärker für ihr Handy fertigen und auch gleich mitnehmen. Stephan Appel (Mitte) schaute sich gleich mal, wer handwerkliches Geschick an den Tag legte und seine Auszubildende Sonja Speer (vorne rechts) durfte die Gäste anleiten.

Plus Erstmals findet die von der Initiative Regionalmanagement (Irma) veranstaltete Lange Nacht der Ausbildung auch im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen statt. Wohin die Fahrten für die Mädchen und Buben führten.

Von Manfred Dittenhofer

Simon setzt sorgfältig das Schleifpapier an. Schließlich soll nur der Grat verschwinden, die Oberfläche aber nicht verkratz werden. Anweisungen gibt derweil Sonja Speer. Sie ist Auszubildende im ersten Lehrjahr und lernt bei Stephan Appel das Schreinerhandwerk. Drei Frauen absolvieren momentan ihre Lehre bei der Schreinerei Appel in Unterhausen. Am Freitagabend aber waren sie die Lehrer und Vermittler für zahlreiche Schüler und Schulabsolventen, die sich für das Schreinerhandwerk interessieren. Die Schreinerei Appel war ein Unternehmen von vielen in der Region, bei denen sich Interessierte umsehen konnten.

