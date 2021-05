Fitnessstudios im Kreis Neuburg-Schrobenhausen bleiben geschlossen

Sport in Innenräumen ist im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen zwar wieder erlaubt. Aber das gilt nicht für Fitnessstudios.

Fitnessstudios sind nicht als Sportstätten anzusehen, sondern als Freizeiteinrichtungen – und müssen damit weiterhin geschlossen bleiben. Das hat das bayerische Gesundheitsministerium nun dem Landratsamt mitgeteilt.

Sport in Turnhallen ist im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen erlaubt

Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist seit Dienstag, 11. Mai, der kontaktfreie Sport in Innenräumen erlaubt, darunter fallen beispielsweise Turnhallen. Das Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen hatte daher auch die Betreiber von Fitnessstudios informiert, dass sie nach Maßgabe des Rahmenhygienekonzepts Sport wieder öffnen können, da diese in Ziffer 6 dieses Rahmenhygienekonzepts explizit genannt werden.

Fitnessstudios gelten als Freizeiteinrichtungen

Mit der Definition als „Freizeiteinrichtungen“ bleibt der Betrieb von Fitnessstudios nun allerdings weiterhin untersagt, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamts Neuburg-Schrobenhausen. In der Erklärung des Ministeriums heißt es, dass Fitnessstudios tendenziell von vielen Personen gleichzeitig besucht würden und somit eine stärkere Fluktuation der Personen im Raum entstünde. Daher sei im Innenbereich von Fitnessstudios von einem höheren Infektionsrisiko auszugehen als im Indoor-Bereich von Sportanlagen, in denen andere kontaktlose sportliche Aktivitäten ausgeübt werden. (nr)

